Engañado por el GPS: un camión de YPF quedó trabado en una empinada subida del centro de Bariloche

El viernes que empezó con bocinazos y caras de asombro en pleno centro de Bariloche. Minutos antes de las 8, un camión de la empresa YPF quedó encajado en la empinada calle Ruiz Moreno, justo cuando intentaba cruzar Mitre, una de las zonas más transitadas a esa hora.

El chofer, que no logró maniobrar ni avanzar, terminó pidiendo ayuda mientras los autos se acumulaban detrás. En pocos minutos, inspectores de tránsito aparecieron en el lugar para cortar la calle y desviar el tráfico, mientras la escena llamaba la atención de peatones y vecinos que no podían creer cómo ese enorme camión había terminado en esa cuesta.

“Creemos que el conductor es nuevo y le pifió el GPS, porque los camiones siempre toman por Diagonal Capraro, que no tiene pendientes tan pronunciadas”, explicó uno de los inspectores, transpirando entre bocinas y murmullos. Y no es para menos: esa parte de Ruiz Moreno suele cerrarse en días de hielo o nieve, precisamente para evitar accidentes.

La situación se volvió más tensa cuando el conductor reconoció que el camión estaba cargado con combustible. “Pensó en ir marcha atrás, pero la bajada es muy empinada. Era un riesgo enorme. Si se le iba de control, podía ser un desastre”, contó el mismo inspector.

Minutos después, una grúa se acercó al lugar para intentar sacarlo hacia arriba, rumbo a Diagonal Capraro. El operativo duró más de una hora y provocó un embotellamiento de proporciones en pleno corazón de la ciudad, justo cuando los barilochenses iban camino al trabajo o a la escuela. El incidente no pasó a mayores, pero dejó una lección: en Bariloche, el GPS puede ser tan traicionero como una subida con escarcha.