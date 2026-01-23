La Policía de Neuquén lanzó una convocatoria a la comunidad para lograr la restitución de varias bicicletas que fueron recuperadas en el marco de distintos allanamientos realizados en la ciudad capital.

Según informó la Comisaría Segunda, los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Unidad de Orden Público y permitieron el secuestro de varios rodados, que actualmente se encuentran resguardados en el depósito de la dependencia policial.

Las bicicletas se encuentran en buen estado de conservación, aunque hasta el momento no fue posible identificar a sus legítimos propietarios. Por ese motivo, desde la Policía difundieron imágenes de los rodados con el objetivo de facilitar su reconocimiento.

Las personas que hayan sido víctimas del robo o extravío de una bicicleta y crean que alguna de las recuperadas podría ser de su propiedad, pueden acercarse a la Comisaría Segunda, ubicada en Avenida Olascoaga y Montevideo, con documentación y/o pruebas que acrediten la titularidad.

Desde la fuerza indicaron que el trámite se realizará conforme a la normativa vigente y destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos y vecinas para lograr que los elementos recuperados regresen a manos de sus dueños.

Además, solicitaron la difusión de esta información para ampliar el alcance del llamado y facilitar la restitución de los rodados recuperados.