Se registró un grave hecho de inseguridad en Centenario, antes de las 21 de este lunes, en una vivienda del barrio Los Eucaliptus, frente a la Ruta 7. Una banda de delincuentes se apoderó en minutos de dos camionetas y dispositivos electrónicos.

Según el relato, al menos tres encapuchados llegaron en una Volkswagen Amarok y otro vehículo de apoyo y aparentemente se comunicaban por handies. Ingresaron por la parte trasera a la vivienda y además de robar dañaron la casa, rompiendo puertas y desordenando todo el lugar.

Allí encontraron las llaves de dos camionetas de la familia, que estaban en el garage, y las robaron. También se llevaron un televisor de 50'' y una PlayStation 5.

Desde que ingresaron al domicilio y salieron por el portón delantero, huyendo en las camionetas y vehículos en los que habían arribado, pasaron tan tolo 15 minutos.

Las autoridades ahora están revisando las cámaras de seguridad de la familia, ya que las imágenes pueden brindar información sobre los responsables.

Las camionetas son una Toyota Rav blanca, patente AE065QG, y una Citroën Basalt, dominio AH519CX, color gris. Los dueños están buscando los dos rodados tras el violento episodio. En caso de identificar alguno de los vehículos robados se solicita dar aviso en la comisaría más cercana.