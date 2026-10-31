Robaron dos caballos en Fernández Oro y su dueño pidió ayuda para encontrarlos

Un vecino de Fernández Oro denunció el robo de dos caballos en la zona de la Ex Isla 10 y pidió colaboración para poder encontrarlos. Los animales desaparecieron durante la noche del jueves y su propietario busca reunir información que permita conocer dónde están.

El pedido está dirigido a quienes hayan visto movimientos sospechosos en ese sector o tengan algún dato sobre el paradero de los equinos. El dueño solicitó que se comuniquen cuanto antes para facilitar su recuperación.

La desaparición de los animales generó preocupación entre vecinos de la zona de la Ex Isla 10, un sector periférico de Fernández Oro donde en los últimos meses crecieron los reclamos vinculados a la seguridad rural. La pérdida de los caballos no solo representa un perjuicio económico para su propietario, sino también una situación de angustia para quienes crían animales y temen que puedan repetirse episodios similares

Cómo aportar información sobre los caballos

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse al 2996241187, el número que difundió el propietario para recibir avisos. También pidió compartir la búsqueda para ampliar su alcance entre vecinos de Fernández Oro y otras localidades del Alto Valle.

Cualquier información sobre los animales puede resultar importante para ayudar a encontrarlos y lograr que regresen con su dueño.