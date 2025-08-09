Cayeron por el robo de caballos: armas, 700 mil pesos y restos de animales en La Esperanza

La investigación por el robo de caballos en campos cercanos a Los Menucos terminó con un fuerte operativo policial en el paraje La Esperanza, donde un matrimonio que vive en el campo Pillahuincó fue detenido luego de intentar frenar el allanamiento. El procedimiento, ordenado por la Justicia, permitió secuestrar armas, herramientas y restos de animales faenados.

El caso se destapó tras una denuncia por abigeato que activó a los efectivos de la Comisaría 18°, con el apoyo de la Brigada Rural y perros entrenados. Después de varios días de seguimiento, la Policía irrumpió en la propiedad y se encontró con la resistencia de los moradores, que fueron reducidos en el acto.

La requisa dejó un arsenal sobre la mesa: cinco armas de fuego, cuatro largas y un revólver, municiones de distintos calibres, cuchillos, sierras, ganchos carniceros y hasta una máquina para estirar alambre, todo material típico de la faena clandestina.

Tres patrullas de la Comisaría 18° llegaron hasta La Esperanza para cumplir con el allanamiento ordenado por la fiscalia de Roca

Pero eso no fue todo. Los investigadores también incautaron una camioneta que será peritada por Criminalística, calzados con manchas que podrían ser de sangre, unos 700 mil pesos en efectivo y, lo más grave, restos de cabezas de caballos y de especies protegidas como guanacos y choiques, evidencia que podría sumarles nuevas causas.

La Fiscalía de General Roca dispuso que ambos detenidos permanezcan bajo arresto mientras se profundiza la investigación, y que todos los elementos secuestrados queden a disposición judicial.