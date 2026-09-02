Un hombre fue acusado por ingresar al área de Tránsito de la Municipalidad de Catriel y roabr un aire acondicionado y un climatizador de un sector que había quedado afectado por el incendio que destruyó el edificio de Desarrollo Social. Además, al entrar al predio habría violado una prohibición judicial de acercamiento de 200 metros que tenía vigente por una condena anterior.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes 1 de septiembre, cerca de las 4. El acusado ingresó por la parte trasera del predio acompañado por un adolescente y, una vez dentro, ambos se apoderaron de los equipos de climatización.

El detalle no es menor: se trataba de elementos que permanecían en una dependencia municipal golpeada recientemente por un incendio de enormes dimensiones. El fuego provocó pérdidas totales en el edificio donde funcionaba Desarrollo Social, donde también se encontraban mercadería, ropa, colchones, mantas y documentación destinada a familias en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el nuevo episodio tuvo otro condimento judicial. Según la acusación fiscal, el hombre tenía vigente una prohibición que le impedía acercarse a menos de 200 metros del lugar. Pese a esa restricción, ingresó a las instalaciones municipales y se llevó los equipos de climatización. Después del robo, la situación comenzó a complicarse rápidamente para los involucrados. Personal de la Policía de Río Negro los interceptó en calle Islandia y los encontró con los elementos sustraídos, por lo que ambos fueron detenidos.

A partir de allí, el caso llegó a la Justicia. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta Andrea Bolognese formuló cargos contra el hombre por hurto agravado por la participación de un menor de edad y desobediencia a una orden judicial. La propia Fiscalía de Catriel confirma a Bolognese como fiscal adjunta de esa dependencia.

Para sostener la acusación, la fiscalía incorporó la denuncia realizada por el Municipio, informes policiales, el testimonio de un sereno y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con esos elementos, reconstruyó la secuencia y ubicó al acusado dentro del predio durante la madrugada.

Además, la defensa particular no presentó objeciones sobre la descripción del hecho ni sobre la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín tuvo por formulados los cargos. Durante ese mismo período también estableció una nueva prohibición de acercamiento, solicitada por la Fiscalía, como medida para resguardar el avance de la investigación.