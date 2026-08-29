Robó una camioneta y baleó al dueño en Cipolletti: quedó detenido con prisión preventiva por un año

Un vecino de Cipolletti recibió un disparo en el cuello cuando intentaba evitar que dos delincuentes le robaran la camioneta en la puerta de su casa. El ataque ocurrió el pasado 26 de julio y la víctima sufrió graves consecuencias producto de la herida de arma de fuego. Este sábado, la Justicia formuló cargos contra el segundo acusado del hecho, quien había sido detenido el viernes, y ordenó que permanezca con prisión preventiva durante un año.

El episodio ya tenía a una mujer (Doriana Inés Silva) imputada por su presunta participación en el intento de robo. Según la investigación, ambos habrían actuado juntos cuando la pareja llegaba a su vivienda ubicada sobre calle Río Gallegos.

El intento de robo y el disparo

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Guillermo Ibáñez, el hecho ocurrió alrededor de las 20:40 del 26 de julio, cuando la víctima y su pareja arribaban a su domicilio a bordo de una camioneta que quedó en marcha.

En ese momento, el hombre ahora imputado y una mujer que ya se encuentra detenida habrían ingresado al vehículo, trabando las puertas e intentando apoderarse del rodado. Durante la maniobra, la camioneta se detuvo y la situación derivó en un violento enfrentamiento.

Según la Fiscalía, mientras la víctima pedía auxilio, uno de los atacantes golpeó con un elemento el vidrio del lado del conductor para impedir que pudiera intervenir. En esas circunstancias, desde el interior del vehículo, el acusado habría efectuado un disparo con un arma calibre 22 que impactó en el cuello del vecino.

Luego del ataque, los dos involucrados habrían descendido por la ventanilla del conductor y escapado a pie en dirección al barrio La Paz.

La investigación y las pruebas reunidas

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adjunta Julieta de la Cha detalló las pruebas incorporadas hasta el momento y destacó las secuelas que sufrió la víctima como consecuencia del disparo.

Entre los elementos reunidos se encuentran los testimonios de la pareja del hombre herido y de vecinos que escucharon la detonación, observaron la huida de dos personas y, en uno de los casos, señalaron que uno de los atacantes llevaba un arma.

Además, la investigación incorporó registros de cámaras de seguridad y las tareas realizadas por el Cuerpo de Investigación Judicial. También se realizaron pericias en la camioneta, donde se secuestró una vaina servida calibre 22 y se recolectaron distintos rastros.

Un arma secuestrada y peritada

Uno de los puntos centrales de la acusación fue el resultado de un allanamiento realizado en la vivienda del imputado, donde se secuestró un arma de fuego que luego fue sometida a pericias.

Según informó la Fiscalía, el cotejo balístico determinó que con esa arma se efectuó el disparo que hirió al vecino de Cipolletti. En el procedimiento también se secuestraron cartuchos, un cargador, prendas de vestir, teléfonos celulares y calzado.

La evidencia reunida incluyó además filamentos pilosos, muestras de manchas, rastros de olor humano y huellas parciales, junto con documentación médica vinculada al estado de salud de la víctima.

Prisión preventiva por un año

Durante la audiencia, la defensa oficial, a cargo de Silvana Ayenao, no se opuso a la formulación de cargos, aunque sostuvo que su asistido, según trascendió, Víctor Alexis Porman, de 38 años, no participó del hecho y que trabajará sobre esa hipótesis durante el avance de la causa.

El juez de garantías Juan Pedro Puntel aceptó la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.

En cuanto a la medida cautelar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por un año al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También señaló que el acusado permaneció prófugo durante el último mes y destacó el impacto que el hecho tuvo en las víctimas.

Finalmente, el juez hizo lugar al pedido fiscal y dispuso que el imputado continúe detenido con prisión preventiva durante un año mientras avanza la investigación.