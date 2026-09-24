Personal de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía del Neuquén demoró este jueves a un hombre de 30 años, sospechado de haber robado elementos de un local comercial ubicado en la intersección de las calles Guatemala y Perú, en la localidad de Centenario.

Cómo fue el procedimiento que permitió demorar al sospechoso

El procedimiento comenzó pasadas las 10:45, cuando patrulleros que realizaban recorridas preventivas en jurisdicción de la Comisaría 52° recibieron un aviso por radio sobre el presunto robo. Al llegar al comercio, los efectivos entrevistaron a una empleada, quien aportó las características físicas del hombre señalado. Además, fue invitada a radicar la denuncia correspondiente.

Lo encontraron en el baño de una estación de servicio

Minutos después, desde el Centro de Monitoreo visualizaron en el interior del baño de una estación de servicio de la zona a un hombre que coincidía con la descripción aportada por la trabajadora.

Los efectivos se dirigieron al lugar, lo identificaron y realizaron la correspondiente verificación a través del operador. Según la información policial, se constató que el hombre registraba antecedentes, aunque no tenía pedidos de captura ni restricciones vigentes.

Con la colaboración de un móvil adicional, los uniformados procedieron finalmente a la demora del sospechoso.

Quedó a disposición de las autoridades

El hombre fue trasladado a la Comisaría 52° de Centenario, donde quedó a disposición de las autoridades mientras avanza la investigación relacionada con el hecho denunciado.