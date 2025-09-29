Centenario ya cuenta con la Comisaría Nº52 y un moderno centro de monitoreo

La provincia de Neuquén inauguró la Comisaría Nº52 en el barrio Sarmiento de Centenario, junto con el nuevo centro de monitoreo urbano. El gobernador Rolando Figueroa destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad que ya permitió reducir un 35% los delitos en la ciudad.

Durante el acto, estuvieron presentes ministros provinciales, autoridades policiales y el intendente Esteban Cimolai. Figueroa señaló que la planificación en materia de infraestructura apunta a fortalecer educación, salud y seguridad, pilares que forman parte de la política pública provincial.

El mandatario remarcó que el incremento del personal policial en un 20%, la ampliación del 50% en móviles y el crecimiento del 400% en cámaras de vigilancia consolidan un abordaje integral contra el delito. Además, subrayó el trabajo conjunto contra el narcotráfico, que involucra a la Policía, la Justicia y a toda la comunidad neuquina.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que la nueva comisaría y el centro de monitoreo representan un hito en la política provincial. El sistema permitirá ampliar la cantidad de cámaras de seguridad de 50 a 200, con un proceso licitatorio ya en marcha.

El jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, afirmó que la comisaría no es fruto de la improvisación sino de la planificación estratégica. El edificio de más de mil metros cuadrados, con una inversión cercana a 2.000 millones de pesos, incluye áreas operativas, monitoreo, alcaidía y espacios destinados a la violencia de género.

La jornada también incluyó la inauguración de obras complementarias. Se presentó el avance en la refuncionalización del Complejo Cultural Multidisciplinario, la pavimentación de 400 metros en calle Bolivia que beneficia a 58 familias y la supervisión del Centro de Formación Profesional Nº29, que contará con talleres, aulas de informática y un playón deportivo.