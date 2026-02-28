Durante la madrugada del sábado, efectivos de la Comisaría Primera de Neuquén realizaron tres intervenciones en distintos puntos de la zona céntrica que culminaron con personas demoradas por presuntos hechos delictivos.

Los procedimientos se desarrollaron en coordinación con el Centro de Monitoreo y por disposición del Dr. Carrea, de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Intento de apertura de vehículos en La Rioja y Juan B. Justo

El primer hecho se registró a las 5:26 en la intersección de calles La Rioja y Juan B. Justo, en el centro de Neuquén. El personal policial acudió tras un aviso del Centro de Monitoreo, que detectó a un hombre intentando abrir vehículos estacionados en el sector.

Al arribar, los efectivos identificaron a un hombre de 31 años. Según la información oficial, momentos antes habría sustraído del interior de una camioneta Ford Ranger blanca una caja cerrada que contenía un ventilador industrial marca Liliana.

El elemento fue secuestrado y el sospechoso trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Segundo demorado en San Martín y Brown

A las 6:40, uniformados demoraron a un hombre de 40 años en la intersección de San Martín y Brown. El individuo llevaba una caja sellada con un ventilador industrial marca Liliana de 280 W en su interior.

El hombre manifestó haber encontrado el artefacto en un contenedor de basura en Juan B. Justo y Brown. Sin embargo, fue demorado por su presunta vinculación con el procedimiento anterior, ya que el objeto coincidía con los elementos denunciados como sustraídos.

Robo de celular en Avenida Argentina y Roca

A las 6:50, durante patrullajes preventivos en inmediaciones de locales bailables, efectivos acudieron a un local de comidas rápidas ubicado en Avenida Argentina y Roca, tras una alerta por la sustracción de un teléfono celular a un joven.

Con las características aportadas, el personal logró interceptar en Yrigoyen y Belgrano a un individuo de 37 años. El damnificado identificó como propio un iPhone 14 negro que fue recuperado en el procedimiento.

Por disposición del Dr. Carrea, de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se ordenó la entrega inmediata del celular a su propietario, la demora e identificación del sospechoso y su posterior libertad supeditada a la causa.