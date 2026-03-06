En el marco de una investigación por robos de vehículos, personal del Departamento Sustracción de Automotores llevó adelante cuatro allanamientos y dos requisas vehiculares, secuestrando elementos vinculados a la causa.

La investigación permitió determinar que los delincuentes utilizaban inhibidores de señal de largo alcance, dispositivos capaces de bloquear la frecuencia del cierre centralizado de los autos. Gracias a estos aparatos, podían acceder a los vehículos sin ejercer violencia y sin que los propietarios advirtieran que sus autos no estaban correctamente cerrados.

Como resultado de los procedimientos, las autoridades secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y un inhibidor de frecuencia con accesorios, todos relacionados con la modalidad delictiva investigada.

Tres personas mayores de edad fueron demoradas. Dos de ellas fueron notificadas de la causa y recuperaron la libertad, mientras que un tercer hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, ya que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en uno de los domicilios allanados.

Desde la fuerza policial informaron que la investigación continúa, "con el objetivo de profundizar las líneas de trabajo y prevenir nuevos hechos bajo esta modalidad delictiva", que permite a los delincuentes abrir autos sin dejar rastros visibles y de manera silenciosa.