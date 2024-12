Boqueteros intentaron robar una inmobiliaria en pleno centro de Roca

El ruido y las chispas de la amoladora no llamó la atención porque no hay vecinos. Sin embargo la pericia de los boqueteros no alcanzó para desactivar el sistema de alarma de una inmobiliaria que alertó a la policía y logró detenerlos. Los dos delincuentes, de 29 y 16 años tenían en su poder las herramientas de corte, 25 mil pesos y el DVR de las cámaras de seguridad.

El hecho se produjo durante la noche del domingo en pleno centro de Roca, en la inmobiliaria García-Catoria, ubicada en Belgrano al 1500. Los dos delincuentes trabajaron durante varios minutos para romper el techo de chapa del local y luego la mampostería para lograr el ingreso.

En el interior sacaron el DVR de las cámaras y revisaron cada una de las oficinas, hasta que encontraron 25 mil pesos. Sin nada más de valor, decidieron retirarse por el mismo lugar. Si embargo no advirtieron que el sistema de alarma se había activado

Desde la Comisaría 3° se montó un operativo cerrojo que logró detener a dos jóvenes. Uno de 29 años, con múltiples antecedentes de robo por escalamiento y un menor de 16.

El adolescente quedó demorado y luego de que la Senaf tomara intervención, fue entregado a sus padres.