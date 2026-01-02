En las últimas horas, la Justicia rionegrina confirmó la autorización para trasladar a Bahía Blanca los cuerpos de Lorena Salguero, de 45 años, y de su hija Candela, de 14, fallecidas en el accidente ocurrido este 1 de enero en la Ruta Provincial N° 1, en Viedma. La medida se concretó tras completarse los trámites administrativos y judiciales correspondientes, sin necesidad de realizar autopsia, dado que las causas del deceso quedaron establecidas en el expediente.

El hecho generó una profunda conmoción en Viedma y en el balneario El Cóndor. Según las pericias, el siniestro se produjo cuando la conductora del vehículo intentó esquivar un jabalí que se cruzó sobre la calzada en plena madrugada. La maniobra provocó el despiste y posterior impacto contra un árbol ubicado en la banquina, a la altura del kilómetro 26.

La familia, oriunda de Bahía Blanca, viajaba en un Chery Tigo desde la capital provincial hacia la costa para pasar las fiestas de fin de año. En el auto iban tres ocupantes: la madre, su hija adolescente y un segundo hijo de 12 años que viajaba en el asiento trasero. El menor sobrevivió al accidente y fue asistido en el hospital Artémides Zatti, donde recibió atención preventiva antes de ser dado de alta. Actualmente permanece contenido por familiares en El Cóndor, a la espera de regresar junto al resto de la familia.

El despliegue incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y el Gabinete de Criminalística, que realizaron las pericias accidentológicas en el lugar. Un vehículo que circulaba detrás fue testigo del siniestro y aportó detalles clave sobre la mecánica del choque.

La investigación continúa bajo la fiscal en turno, Paula Rodríguez Frandsen, quien ordenó distintas medidas para descartar otros factores que pudieran haber incidido en el hecho. Las primeras conclusiones ratifican que se trató de un accidente accidental vinculado a la presencia del animal sobre la ruta.