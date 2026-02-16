¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
CONTROL EN EL BALNEARIO

La Policía incautó cocaína en el Balneario El Cóndor durante controles de madrugada

El procedimiento se desarrolló en el contexto de los operativos preventivos que se despliegan en la villa marítima durante la temporada estival. Un joven de 25 años fue notificado por presunta infracción a la Ley 23.737 y la causa quedó bajo investigación de la Justicia Federal

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 10:34
El operativo se realizó en la madrugada del domingo sobre la calle 20, entre 63 y 65

Un operativo preventivo realizado durante la madrugada del domingo en el Balneario El Cóndor, a unos 30 kilómetros de Viedma, derivó en el secuestro de 22 gramos de cocaína y en la intervención de la Justicia Federal. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 39°, en el contexto de los controles habituales que se despliegan en el balneario.

El hecho se registró sobre la calle 20, entre 63 y 65, cuando efectivos que patrullaban la zona observaron a un hombre de 25 años que, al advertir la presencia del móvil policial, intentó ocultarse detrás de un colectivo. Esa conducta motivó la identificación y verificación de sus datos a través del sistema 911.

Durante el rastrillaje en el sector, los uniformados hallaron un envoltorio con una sustancia sospechosa. Se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención al fiscal federal de turno, quien dispuso la participación de personal especializado de Toxicomanía. El narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 22 gramos.

El fiscal ordenó notificar al involucrado en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 y dispuso el secuestro de la droga incautada. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

Desde la fuerza se indicó que el procedimiento forma parte de los operativos de prevención que la Policía de Río Negro desarrolla de manera regular en El Cóndor, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa la circulación de residentes y visitantes.

