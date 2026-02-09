.Un joven de unos 29 años estuvo a segundos de morir ahogado este domingo por la tarde en la playa de El Cóndor, en Río Negro, y se salvó de milagro gracias a la rápida y decidida intervención de los guardavidas, que se metieron al mar en medio de fuertes vientos, oleaje complicado y una playa colmada de gente, lograron sacarlo con vida y lo trasladaron de urgencia a una ambulancia.

Todo ocurrió en una de las zonas más concurridas del balneario rionegrino, justo frente al sector del hotel-casino, donde el mirador de guardavidas permitió detectar a tiempo que algo no estaba bien. Entre decenas de bañistas, el joven comenzó a tener serias dificultades para mantenerse a flote y el mar, lejos de dar tregua, empezó a empujarlo hacia una situación límite.

Ante ese escenario, varios guardavidas no dudaron. Se internaron cerca de 50 metros mar adentro, luchando contra un oleaje pesado y un viento del cuadrante norte que complicaba cada brazada. Llegar hasta el joven ya fue difícil; sacarlo, todavía más. El mar estaba picado y el regreso hacia la orilla se volvió una verdadera pulseada contra la naturaleza.

Finalmente, y tras varios minutos de extrema tensión, lograron llevarlo hasta la playa. Ahí no terminó el drama. El viento levantaba arena, la gente miraba con preocupación y el tiempo seguía corriendo. Personal contratado por el municipio de Viedma corrió con una camilla hasta la orilla y, casi a los empujones contra el viento, trasladó al joven hasta la vereda de la costanera, donde aguardaba una ambulancia.

Según se informó, el joven presentaba un nivel “dos-tres” de ahogamiento, con una fuerte tos producto de haber ingerido gran cantidad de agua de mar. Fue trasladado de inmediato al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para recibir atención médica y quedar en observación.

El episodio volvió a encender las alarmas en una jornada marcada por alta concurrencia de público y condiciones climáticas adversas, y dejó en claro que el mar no perdona distracciones. Esta vez, la historia no terminó en tragedia, pero estuvo peligrosamente cerca. Y si no fue una más en la lista de muertes evitables, fue únicamente por el rápido accionar, la experiencia y el compromiso de los guardavidas que hicieron lo que había que hacer, cuando había que hacerlo.