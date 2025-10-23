Cipolletti: reventaron un kiosco narco en las 1200 Viviendas

El movimiento no paraba nunca. Autos que llegaban, motos que frenaban un minuto y se iban. Vecinos que veían las luces encendidas a toda hora. Todo ocurría en una casa de la calle Celedonio Flores , donde la Delegación de Toxicomanía Alto Valle Oeste venía siguiendo los pasos de una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en las 1200 viviendas de Cipolletti.

Después de más de cuarenta días de trabajo encubierto, llegó el día del golpe. La Policía rodeó el lugar con móviles identificables y desplegó un cerco para evitar fugas. Participaron efectivos del grupo especial COER y dos canes detectores de drogas enviados desde Allen. En pocos minutos, el búnker quedó rodeado.

Adentro, el panorama era el de un clásico kiosco narco: sobre una mesa, envoltorios de cocaína y marihuana ya fraccionados, balanzas digitales, recortes de nylon y un fajo de billetes listos para el cambio. También encontraron anotaciones que marcarían los “clientes” y el movimiento diario.

Afuera, estaciondos un Chevrolet Corsa gris y una Ford Ranger blanca. Ninguno tenía pedido de secuestro, pero todo indica que eran parte del circuito de distribución y almacenamiento: servían para repartir y recoger la mercadería.

Cuatro personas fueron demoradas. Todos mayores de edad. Dos de ellos, con antecedentes por delitos contra la propiedad. Y para completar el cuadro, uno de los hombres estaba visiblemente alcoholizado: el test dio 1,35 gramos de alcohol en sangre. Otro marcó 0,82 y terminó en el hospital local.

La investigación contó con la autorización del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de Roca. Además, se determinó que los dueños de la vivienda sabían y permitían el uso del lugar para vender droga.

El inmueble quedó bajo custodia judicial y los investigadores no descartan nuevas medidas.