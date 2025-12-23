La política de Pirotecnia Cero en Río Negro sumó un nuevo capítulo en Cipolletti. Un procedimiento policial permitió el secuestro de una gran cantidad de material pirotécnico valuado en aproximadamente $5.000.000. La acción se desarrolló en el barrio 1200 Viviendas y reafirma la decisión del Municipio de intensificar los controles en vísperas de las fiestas.

El procedimiento se concretó tras una investigación de la Brigada de la Policía de Río Negro y denuncias de vecinos que alertaron sobre la comercialización ilegal. Con intervención de la Fiscalía se libró la orden de allanamiento, que permitió ingresar a un domicilio particular donde se almacenaba la pirotecnia prohibida.

En el lugar se constató que una habitación estaba destinada al acopio de productos altamente peligrosos, sin medidas mínimas de seguridad, lo que representaba un serio riesgo para la estructura del edificio y la integridad de los vecinos.

La Policía y el Municipio decomisaron material ilegal en Cipolletti

Multa millonaria

El responsable del hecho afrontará una sanción que podría superar los $10.000.000, debido a la magnitud del secuestro y a la posible existencia de antecedentes. Este operativo se suma al procedimiento realizado hace unos días en un comercio de calle Venezuela, donde también se secuestró material pirotécnico. Desde el Municipio se había advertido que se intensificarían los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir accidentes.

La Secretaría de Fiscalización Municipal destacó la tolerancia cero frente a la venta y acopio de pirotecnia ilegal, subrayando el trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, la Justicia y el compromiso de los vecinos que denuncian.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier caso de venta, tenencia o comercialización de pirotecnia, se debe denunciar de inmediato al 147 o al 109, disponibles las 24 horas.