El auto buscado por el homicidio de Laura Gutiérrez en Allen apareció en una casa de Cipolletti

Un auto que habría sido utilizado por el acusado del asesinato de Laura Gutiérrez en Allen fue encontrado por la Policía de Río Negro durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en una vivienda de Cipolletti. Se trata de un Ford Fiesta Kinetic gris que estaba en el garaje de una casa de calle Paraguay al 1300 y que era buscado en el marco de la investigación por el crimen.

La localización del vehículo comenzó a partir de un llamado al 911 RN Emergencias, a las 00:53. Una persona alertó sobre un auto gris que circulaba a gran velocidad por Paraguay, entre Alberdi y Manuel Estrada, y señaló que su conductor estaría realizando detonaciones de arma de fuego.

A partir de ese aviso, efectivos de la Comisaría 24° se acercaron al sector. Allí encontraron el Ford Fiesta dentro de un garaje, sin la chapa patente trasera colocada. El hombre que estaba en la vivienda entregó la documentación del rodado para que pudieran comprobar sus datos.

La identificación del rodado permitió relacionarlo con la causa

La consulta de los números de motor y chasis en el Centro Inteligente de Seguridad permitió identificar el dominio. Así se estableció que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Fiscalía 1 de Roca.

El requerimiento estaba relacionado con el homicidio de Laura Gutiérrez, asesinada en inmediaciones de la pasarela del barrio Colonizadora de Allen. Según la información de la causa, el presunto autor se movilizaba en ese Ford Fiesta el día del asesinato.

El hombre señalado por el crimen permanece detenido con prisión preventiva. La aparición del vehículo en Cipolletti suma un elemento a la investigación que busca esclarecer el asesinato de la mujer.

El auto quedó a disposición de la Justicia

Después de comprobar la identidad del rodado, los efectivos realizaron una inspección visual dentro del garaje. Luego lo retiraron de la vivienda y lo trasladaron para dejarlo a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía 1 de Roca. El automóvil será parte de las medidas que se dispongan para avanzar en la causa por el homicidio ocurrido en Allen