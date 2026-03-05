Un momento de muchísima tensión y preocupación se vivió en la zona rural de Romagnoli, en General Roca, cuando un colectivo escolar se prendió fuego a escasos metros de la Escuela 86, justo cuando estaba estacionado en la darsena a la espera de la salida de los alumnos.

Según relataron testigos, el colectivo estaba en marcha y detenido a la espera de que terminaran las clases, como ocurre cada día. Sin embargo, en un instante la situación cambió de manera abrupta: comenzaron a ver humo que rápidamente se transformó en llamas que salían desde el sector delantero, por lo que se presume que podría haber sido un problema eléctrico y en pocos segundos el fuego empezó a ganar toda la estructura.

Afortunadamente, en el interior del vehículo no había estudiantes. Los chicos todavía permanecían dentro del establecimiento educativo porque la salida estaba prevista para unos minutos después. Esa circunstancia evitó que el episodio pudiera transformarse en una tragedia.

Sin embargo, el incendio avanzó con una rapidez sorprendente. De acuerdo con los relatos de quienes estaban en el lugar, las llamas crecieron de manera descontrolada y en cuestión de minutos el colectivo quedó envuelto en fuego.

En un intento desesperado por contener el siniestro, personal de la escuela y los propios choferes utilizaron al menos cuatro matafuegos del establecimiento y varios más del propio vehículo. A pesar del esfuerzo, el fuego resultó imposible de controlar.

Mientras tanto, una columna de humo negro comenzó a elevarse sobre el sector rural cercano al autódromo, a unos 7 kilómetros del casco urbano de la ciudad. Esta situación eneró alarma entre vecinos y padres que aguardaban la salida de los alumnos.

De acuerdo con trascendidos, el colectivo pertenece a la empresa Guadalupe, contratada por el Ministerio de Educación para realizar el transporte escolar de los alumnos desde distintas chacras. Los propios padres se quejaron de que no es la primera vez que sucede y que hace unos días tuvieron un problema similar con otra unidad.

Finalmente, el colectivo terminó prácticamente destruido por las llamas, mientras que las causas que provocaron el incendio todavía no fueron determinadas.