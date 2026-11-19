Un operativo de control realizado sobre la Ruta Provincial 6, en el sector norte de Roca, terminó con el secuestro preventivo de una yegua que era transportada sin la documentación exigida por la legislación vigente. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Brigada Rural y Montada, que desarrollaban controles vehiculares a la altura de la Central Termoeléctrica cuando detuvieron una camioneta Chevrolet S-10 que remolcaba un carro con un equino en su interior.

Durante la inspección, los uniformados identificaron a los ocupantes del vehículo y uno de ellos, un joven de 23 años, manifestó ser el propietario del animal. Al revisar las condiciones del traslado, el personal constató que la yegua, una hembra de pelaje alazán overo, no presentaba marcas identificatorias visibles y tampoco contaba con la documentación sanitaria y de propiedad necesaria para acreditar su procedencia.

La falta de estos requisitos constituye una infracción a la normativa provincial que regula la identificación y trazabilidad de los animales. Frente a esa situación, los efectivos avanzaron con el procedimiento previsto para este tipo de casos.

El animal fue trasladado a los corrales de la Sociedad Rural de Roca por carecer de documentación respaldatoria

Aplicaron la Ley de Marcas y Señales

Según se informó oficialmente, el secuestro fue realizado en el contexto de una presunta infracción a la Ley Provincial 5745 de Marcas y Señales, normativa que establece los mecanismos de identificación de animales y los requisitos para su traslado dentro del territorio provincial. Este tipo de controles busca prevenir irregularidades vinculadas a la comercialización y circulación de ganado sin la documentación correspondiente.

Luego del procedimiento, la yegua fue trasladada a los corrales de la Sociedad Rural de Roca, donde permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones administrativas correspondientes. Las autoridades deberán determinar ahora si el supuesto propietario puede acreditar la titularidad del animal y regularizar la situación documental exigida por la normativa vigente.