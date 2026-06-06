Un hombre fue demorado este sábado por la mañana en el Oeste de la ciudad de Neuquén luego de ser hallado al volante de un automóvil con un elevado nivel de alcohol en sangre. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 41° de Don Bosco III y concluyó con el secuestro preventivo del vehículo.

El episodio ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la intersección de Ignacio Rivas y avenida Houssay, donde personal policial acudió tras recibir un aviso sobre un vehículo detenido sobre la calzada en sentido norte-sur. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un Peugeot 208 gris estacionado con el motor encendido y a su conductor dormido en el interior.

El conductor intentó retirarse cuando despertó

Según informaron fuentes policiales, el hombre no respondió inicialmente a los llamados de atención realizados por los efectivos. Una vez que recuperó la conciencia, intentó poner el vehículo en movimiento para retirarse del lugar, aunque no logró hacerlo.

Durante el procedimiento de identificación, los agentes constataron además que el conductor no poseía licencia ni contaba con la documentación obligatoria exigida para circular.

Ante estas irregularidades, se dispuso la demora preventiva del hombre y el secuestro del automóvil mientras se aguardaba la llegada de personal especializado de la Dirección Tránsito Policial.

El test confirmó un nivel de alcohol muy por encima del permitido

Minutos después, los inspectores realizaron el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue positivo y arrojó 2,040 gramos de alcohol por litro de sangre.La cifra supera ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente y motivó la retención del conductor por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Finalmente, tanto el vehículo como el infractor quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes para determinar las sanciones que podrían aplicarse.