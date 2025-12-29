Un joven de 26 años, oriundo de la localidad de Vista Alegre, se encuentra internado en estado delicado luego de protagonizar un violento siniestro vial durante la madrugada del domingo, sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías del arroyo Covunco. El hecho se registró alrededor de las 2:10 de la mañana, cuando el joven circulaba a bordo de un Chevrolet Joy y por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo a la altura del puente conocido como Pavía. Como consecuencia, el auto desbarrancó y el conductor salió despedido, quedando tendido sobre el suelo con diversas lesiones, principalmente en el rostro.

Efectivos policiales que acudieron al lugar tras un aviso de emergencia encontraron al joven consciente pero con heridas de consideración. De inmediato se solicitó la intervención del personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que procedió a su traslado al hospital de Zapala. El operativo estuvo a cargo del Dr. Agüero.

Debido a la complejidad del cuadro clínico, los profesionales de la salud evaluaban la posibilidad de una derivación en vuelo sanitario hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén, con el objetivo de realizar estudios y tratamientos más específicos. Desde la Policía informaron que no hubo participación de terceros en el siniestro y que el vehículo accidentado era el único involucrado. En ese sentido, las pericias buscan determinar si el accidente se produjo a raíz de una mala maniobra o si el conductor, que regresaba hacia su ciudad de origen, podría haberse quedado dormido al volante.

La investigación continúa en curso mientras se aguarda la evolución del estado de salud del joven, que permanece bajo observación médica.