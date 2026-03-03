Dos hombres salieron a navegar por el Lago Pellegrini sin advertir que el anochecer llega cada vez más temprano y terminaron completamente desorientados en plena oscuridad. La Prefectura recibió el alerta cerca de las 21.30, montó un operativo junto a la Policía y, tras más de tres horas de rastrillaje, logró rescatarlos exhaustos pero en buen estado de salud.

La secuencia tuvo momentos de verdadera tensión. Lo que había comenzado como una salida recreativa terminó transformándose en una pesadilla cuando cayó la noche y los tripulantes perdieron completamente el rumbo. Sin puntos de referencia visibles y con el lago convertido en una inmensa mancha negra, la desorientación fue total.

Sin embargo, un detalle fue clave para evitar una tragedia. Uno de los hombres había llevado su celular a bordo y, casi de manera providencial, en un sector del lago lograron captar señal. Fue allí cuando pudieron comunicarse y dar aviso de que estaban extraviados y sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

A partir de ese momento, el tiempo empezó a correr. Personal de la Prefectura recibió la alerta alrededor de las 21.30 y activó un operativo de búsqueda urgente. En paralelo, efectivos del Destacamento 115 de la Policía provincial se sumaron al despliegue, organizando el rastrillaje en distintos sectores del lago.

La oscuridad complicó cada maniobra. Durante más de tres horas, las embarcaciones recorrieron las aguas en silencio, atentos a cualquier señal. Finalmente, pasada la medianoche, lograron ubicarlos. Los dos hombres estaban visiblemente agotados y estresados por la situación vivida, aunque sin lesiones y en buen estado general.

Desde la delegación de Prefectura recordaron que está prohibido navegar de noche en el Lago Pellegrini si la embarcación no cuenta con un sistema de comunicación habilitado. La advertencia no es menor: el lago puede volverse un escenario riesgoso cuando desaparece la luz natural y no hay equipamiento adecuado.