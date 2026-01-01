El comienzo del Año Nuevo se tiñó de dolor en la ciudad de Plottier. Durante la tarde de este jueves 1° de enero, un adolescente de 14 años murió ahogado en las aguas del río Limay, en el sector conocido como La Herradura, uno de los puntos más visitados durante el verano pero que no se encuentra habilitado como balneario.

El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 15, cuando el joven se encontraba dentro del río junto a otras personas que aprovechaban el calor y el feriado. En el lugar había numerosas familias disfrutando del primer día del año, lo que hizo que la situación generara una fuerte conmoción entre quienes presenciaron el operativo de rescate.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el adolescente no pudo ser reanimado. Las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento son materia de investigación.

Tras el alerta, se desplegó un importante operativo en la zona, con la participación de Prefectura Naval Argentina, Bomberos de la Policía de Neuquén y Defensa Civil del Municipio de Plottier, que trabajaron de manera coordinada en el lugar.

El sector de La Herradura es un punto habitual de recreación durante el verano, pero también presenta riesgos por las corrientes y la profundidad del río, especialmente en jornadas de alta concurrencia.