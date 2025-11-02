Secuestraron 14,4 kilos de cocaína que ingresaban a la Patagonia

La Policía de La Pampa detuvo en La Adela un auto cargado con 14,4 kilos de cocaína, y logró desbaratar a toda una banda narco a la que investigaba hace casi un año. El operativo no fue casual: detrás hubo trabajo de inteligencia, seguimientos y coordinación interprovincial que dejaron al descubierto un entramado delictivo sofisticado. La droga incautada, vendida al por menor supera los 400 millones de pesos

Todo comenzó cuando, en un control de rutina en Catriló, se secuestraron 4,2 kilos de cocaína a un pasajero de transporte de larga distancia. Ese hallazgo encendió la alarma y puso en marcha una investigación que no se detendría hasta atrapar al líder de la organización.

Desde ese momento, el 27 de noviembre del año pasado, la policía desplegó tareas de seguimiento y análisis que finalmente llevaron a interceptar un vehículo en La Adela, cargado de cocaína.

Primero se descubrieron 4,4 kilos y luego otros 10 kilos ocultos en un doble fondo del chasis, en el sector de la trompa del Ford Fiesta rojo. La precisión de la maniobra revela el nivel de sofisticación de la banda y su capacidad para intentar burlar los controles.

Los ladrillos, de casi un kilo cada uno, tienen la inscripción D10 que identifica el origen de la droga secuestrada.

El líder de esta organización manejaba sus negocios como un empresario delictivo: rutas pampeanas como escenario, vínculos hacia el sur del país, y dinero negro que se transformaba en autos modificados para ocultar la droga. Cada movimiento estaba calculado, pero la inteligencia policial logró desbaratar su esquema antes de que el negocio creciera más.

En total, entre La Adela y Catriló, los secuestros suman 18,6 kilos de cocaína. Aunque no se brindaron datos, trascendió que el mercado de esa droga era el sur del país.