Semanas atrás, Mejor Informado publicó los detalles del megaoperativo antidrogas en San Martín de los Andes en el que se incautaron 10 kilos de cocaína y un abogado fue detenido en un hotel. En las últimas horas, el hecho sumó un nuevo capítulo luego de que el letrado se autolesionara y debiera ser trasladado al hospital de esa localidad cordillerana.

Este lunes 13 de abril, minutos después de las 16, efectivos de la División Operativa Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia del Neuquén acudieron a una casa del barrio Peñón de Lolog, al norte de la ciudad de San Martín de los Andes. Allí pudieron constatar que el abogado y exfiscal Facundo Trova se había autolesionado .

En el domicilio Trova residen junto a su madre. La mujer fue quien les informó a los uniformados que su hijo se había cortado el antebrazo derecho con un objeto similar a una trincheta. Tal como publica el portal Realidad Sanmartinense, personal del SIEN (Sistema Integrado De Emergencia de Neuquén) intervino para realizar las primeras curaciones y posteriormente lo trasladaron al hospital Dr. Ramón Carrillo.

Una vez en el nosocomio, a Trova se le practicaron estudios de mayor complejidad y, tras la atención médica, recibió el alta médica. El abogado regresó al domicilio familiar, mientras continúa la investigación sobre el episodio.

Qué se sabe de la causa por la que detuvieron a Trova

El episodio de las autolesiones se suma a la delicada situación procesal que atraviesa Trova. Días atrás, el abogado había sido detenido en el marco de una causa por estupefacientes y luego liberado, quedando supeditado al proceso judicial. En dicha investigación, la fiscal Inés Gerez le formuló cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia de arma de guerra.

La causa se originó a partir de un procedimiento realizado el pasado 4 de abril en un hotel de la San Martín de los Andes, donde se secuestraron más de 140 gramos de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, elementos de corte y una pistola Glock 9 milímetros.

De acuerdo con la pesquisa, el operativo comenzó tras una denuncia que indicaba que un hombre prófugo se encontraba alojado en el lugar. Al intentar ingresar a la habitación, el personal policial detectó movimientos sospechosos en el interior.

Una vez identificados, los efectivos encontraron a Trova armado, junto a diversas sustancias y elementos vinculados presuntamente a la comercialización de drogas. En otra habitación registrada a su nombre también se incautaron envoltorios de cocaína y cannabis, dinero en efectivo y herramientas utilizadas para el fraccionamiento.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez interviniente dispuso la libertad del abogado con medidas restrictivas, entre ellas la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría 23°.

La investigación continúa en curso, en un contexto marcado por la preocupación creciente en torno al comportamiento del abogado y la reiteración de episodios recientes que ponen en riesgo su integridad y la de terceros.