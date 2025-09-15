Video viral muestra a un presunto ladrón arrastrado por una camioneta en San Justo

Lo primero que trascendió es que un delincuente fue sorprendido mientras intentaba asaltar a una vecina y un grupo de vecinos decidió reducirlo. Sin embargo, la situación escaló: para darle una “lección”, lo ataron de las piernas al paragolpes de una camioneta Renault Duster y lo arrastraron por las calles. En el video se observa a personas filmando desde los costados, visiblemente sorprendidas, y se escuchan gritos como “este pibe no va a robar más”. Mientras tanto, el joven desde el suelo pedía clemencia, suplicando que frenen el vehículo, que incluso atravesó dos lomos de burro a baja velocidad.

La historia detrás del joven arrastrado

Desde la mañana de este lunes, se consultó a fuentes policiales y judiciales para confirmar los hechos. Inicialmente, las respuestas coincidieron: “No hay ningún hecho así denunciado”, lo que sorprendió, considerando la gravedad que mostraba el video.

Con la viralización, personal policial se acercó a verificar la veracidad de las imágenes y confirmó que el hecho ocurrió el domingo 14 de septiembre, iniciándose en Parral y Sócrates y culminando en la intersección de Canadá y Charrúa, en San Justo.

La víctima, identificada como S.S., fue confundida por el supuesto justiciero con un ladrón que habría intentado robarle a su madre. El joven sufrió lesiones leves durante el arrastre y prefirió no recibir atención médica ni presentar denuncia.

Por su parte, la fiscal Mariana Soggio, de la UFI Nº 6 de La Matanza, inició actuaciones por averiguación de ilícito para determinar las posibles imputaciones. Una vez más, un caso de justicia por mano propia derivó en un desenlace violento y fuera de control, lejos de lo que buscaban los involucrados.