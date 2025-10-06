Cámaras inteligentes detectaron un taxi con pedido de secuestro

El flamante sistema de lectura automática de patentes (LPR) ya dio su primer golpe certero. A menos de 48 horas de su puesta en marcha en Cipolletti, la Policía de Río Negro logró recuperar un auto robado en 2023, luego de un seguimiento sostenido que terminó en Fernández Oro.

El aviso saltó el sábado, cuando una de las cámaras del anillo digital detectó el paso de un taxi con pedido de secuestro vigente desde 2023. La alerta llegó al centro de monitoreo de Cipolletti y, desde ese momento, empezó el trabajo fino: operadores atentos, cámaras en cadena y móviles listos para intervenir.

Durante todo el fin de semana, el vehículo fue captado varias veces mientras daba vueltas por distintas calles. Los operadores no le perdieron pisada. Con cada movimiento, la información se iba actualizando en tiempo real hasta definir el momento justo para frenarlo.

El domingo a la noche llegó el cierre perfecto. Un móvil policial lo interceptó en la rotonda de acceso a Fernández Oro. El auto tenía pedido de secuestro por robo, con orden judicial vigente desde abril de 2023. De inmediato, fue retenido y su conductor notificado por encubrimiento.

El operativo marcó el primer resultado positivo del sistema LPR, que debutó el viernes pasado en Cipolletti con cuatro cámaras activas y una proyección total de dieciocho. A nivel provincial, el plan prevé llegar a 150 equipos distribuidos en distintas ciudades de Río Negro.