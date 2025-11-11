Una escena difícil de creer

En plena madrugada y sobre una ruta casi vacía, una Renault Kangoo terminó completamente destrozada tras chocar contra una vaca que se cruzó de imprevisto. El violento impacto ocurrió en la zona de los tanques de Oil Stone, a unos 20 kilómetros de Cutral Co, rumbo a Zapala.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con la camioneta visiblemente dañada por el golpe contra el animal. Los ocupantes no estaban allí: habrían sido trasladados al hospital local por otros automovilistas que frenaron a ayudar.

El eterno peligro del ganado suelto

Las imágenes del accidente se repiten una y otra vez en las rutas de la región: animales sueltos y conductores que terminan en el hospital. Esta vez, la sorpresa y la indignación volvieron a mezclarse con la preocupación.

El fuerte impacto dejó la parte delantera de la Kangoo totalmente destruida, pero el tránsito no experimentó demoras ni reducciones en la traza.

Un problema que no da tregua

Aunque el hecho podría parecer un caso aislado, en los últimos meses se registraron numerosos accidentes provocados por animales sueltos en las rutas neuquinas.

El episodio de este martes volvió a encender el malestar entre los vecinos y automovilistas que transitan a diario por ese tramo. Los animales en la ruta siguen siendo una amenaza tan previsible como evitable.

Final con susto y reclamos

El conductor —o conductora, ya que no se confirmó quién manejaba— fue atendido en un centro de salud cercano. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque el impacto fue de tal magnitud que la camioneta quedó irreconocible.