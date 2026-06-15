Los recientes operativos realizados en Chos Malal y Cutral Co, que permitieron secuestrar droga valuada en más de 250 millones de pesos, volvieron a poner en primer plano un dato que preocupa por su magnitud, pero que al mismo tiempo refleja la intensidad de la lucha contra el narcotráfico en Neuquén: en lo que va de 2026 ya se incautaron más de 100 kilos de estupefacientes y se concretaron cerca de un centenar de allanamientos positivos.

Así lo destacó el director provincial de Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, comisario mayor Nelson Peralta, quien calificó como "un orgullo" el trabajo que vienen realizando los investigadores en distintos puntos de la provincia.

"Todos los fines de semana y muchas veces durante la semana tenemos novedades importantes. Los últimos allanamientos han sido muy certeros y eso implica mucho análisis, trabajo de inteligencia e investigación previa", sostuvo el jefe policial.

Uno de los aspectos que más destacó Peralta fue la rapidez con la que se desarrolló la investigación que derivó en los allanamientos realizados en Chos Malal. En apenas 12 días, los efectivos lograron reunir las pruebas necesarias para que la Justicia autorizara los procedimientos que terminaron con el secuestro de casi 11 kilos de cannabis, más de 40 plantas, millones de pesos en efectivo y la detención del principal investigado.

Sin embargo, para el titular de Antinarcóticos, el dato más relevante no es solamente la cantidad de droga secuestrada, sino el mecanismo que permitió llegar hasta la organización.

"La información que aporta la ciudadanía es fundamental. A veces parece poca o insuficiente, pero cuando se cruza con otras tareas investigativas permite completar el rompecabezas y reunir los elementos que necesita el Ministerio Público Fiscal para avanzar", explicó.

Según detalló, la investigación en el norte neuquino comenzó a partir de datos aportados por vecinos, aunque los investigadores debieron profundizar las tareas de vigilancia y seguimiento para detectar cómo operaba la red de comercialización.

Peralta aprovechó además para insistir en la importancia de las denuncias anónimas y recordó que los vecinos pueden aportar información mediante la aplicación Neuquén Te Cuida y otros canales habilitados por la Justicia y la Policía. "Lo importante es que la gente sepa que la información se maneja con total anonimato y que realmente sirve. Muchas veces un dato que parece pequeño termina siendo clave para una investigación", afirmó.

Los números acumulados durante el primer semestre reflejan la magnitud del trabajo realizado por las divisiones antinarcóticos. De acuerdo con el jefe policial, la fuerza ya superó ampliamente los 100 kilos de droga secuestrada durante 2026, impulsada por procedimientos de gran relevancia realizados en distintos puntos de la provincia.

Entre ellos mencionó el decomiso de 84 kilos de marihuana en Chos Malal meses atrás, otros 24 kilos secuestrados en la zona cordillerana y los recientes operativos que permitieron sacar de circulación nuevas cantidades de cannabis y cocaína destinadas al narcomenudeo. "Cada procedimiento exitoso significa droga que no llega a las calles. Ese es el objetivo principal de nuestro trabajo", remarcó Peralta.

Los resultados también son observados como una consecuencia directa de la desfederalización del narcomenudeo, una herramienta que permitió a la Justicia provincial y a la Policía del Neuquén intervenir con mayor rapidez en investigaciones vinculadas a la venta de drogas a pequeña escala.

Mientras las causas judiciales continúan avanzando y los imputados enfrentan procesos por infracción a la Ley de Estupefacientes, desde Antinarcóticos sostienen que la clave para seguir golpeando a estas organizaciones seguirá siendo la misma: investigación, trabajo coordinado con la fiscalía y el compromiso de los vecinos para denunciar.

La entrevista al comisario mayor Nelson Peralta: