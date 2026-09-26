Un hombre acusado de atacar con un cuchillo a tres hermanos, uno de los cuales murió posteriormente, continuará con prisión preventiva domiciliaria durante otros tres meses. La medida alcanza a L.L.S., imputado por el homicidio de Paulo Alberto Wenzel y por las lesiones provocadas a sus dos hermanos.

El ataque ocurrió el 16 de noviembre de 2025, entre las 18 y las 19, en una vivienda ubicada sobre calle Río Carcarañá, en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén. Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, L.L.S. llegó hasta el lugar junto con otra persona a bordo de una camioneta.

Al llegar, ambos descendieron del vehículo y fueron recibidos por los tres hermanos, que salieron de la vivienda. En esas circunstancias, L.L.S. los habría atacado con un cuchillo y provocado heridas a los tres. Luego, junto con la otra persona, regresó a la camioneta y se retiró del lugar.

La muerte de uno de los hermanos

Tras el ataque, un vecino trasladó a las tres víctimas hasta un puesto cercano del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Desde allí fueron derivadas a un hospital, donde Paulo Wenzel murió posteriormente como consecuencia de la lesión sufrida.

A partir de la investigación, la fiscalía atribuyó a L.L.S. los delitos de homicidio simple, en concurso real con dos hechos de lesiones leves, en carácter de autor. El imputado permanece bajo prisión preventiva domiciliaria, con monitoreo mediante dispositivo electrónico y controles a través de rondines policiales. La medida había sido dispuesta inicialmente por la jueza de garantías Natalia Pelosso.

Este viernes 25 de septiembre, la Justicia extendió por tres meses la prisión preventiva domiciliaria que cumple con monitoreo electrónico.

Durante la audiencia realizada este viernes 25 de septiembre, el asistente letrado Maximiliano Jávega solicitó extender la prisión preventiva por otros tres meses. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la medida resulta necesaria para asegurar que el acusado continúe sometido al proceso y para evitar posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación.

La querella particular, que representa a la familia de las víctimas, adhirió al pedido realizado por la fiscalía. Finalmente, el juez de garantías Juan Pablo Encina hizo lugar al planteo y resolvió extender por tres meses la prisión preventiva domiciliaria de L.L.S.