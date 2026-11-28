Seis allanamientos realizados en Plaza Huincul y Cutral Co permitieron secuestrar más de 2.000 dosis de cocaína, cerca de 800 dosis de cannabis y distintos elementos vinculados con la comercialización de estupefacientes. Los procedimientos fueron realizados por la División Antinarcóticos de la Comarca, con apoyo de unidades especializadas de la Policía de Neuquén.

Como resultado del operativo, también fueron incautados un arma de fuego, municiones, cinco teléfonos celulares, dos balanzas digitales, cerca de 900.000 pesos en efectivo, dos automóviles y una motocicleta. Además, cuatro hombres de entre 29 y 41 años quedaron imputados en la causa.

Dos automóviles y una motocicleta fueron secuestrados durante los procedimientos contra la comercialización de estupefacientes.

Una investigación que comenzó en septiembre

La investigación se inició el 28 de septiembre, luego de que los investigadores recibieran información sobre una posible boca de expendio de drogas ubicada en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

A partir de ese dato, el personal policial llevó adelante distintas tareas de seguimiento que permitieron identificar otros domicilios que presuntamente eran utilizados para el acopio, fraccionamiento y ocultamiento de sustancias.

Los efectivos incautaron un arma, drogas, balanzas digitales y casi 900 mil pesos en efectivo.

Con las pruebas reunidas durante aproximadamente dos meses de investigación, las actuaciones fueron presentadas ante la Fiscalía de Microtráfico, que solicitó las órdenes judiciales para concretar las intervenciones en las viviendas identificadas.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Plaza Huincul y Cutral Co y permitieron avanzar sobre una estructura vinculada a la distribución de drogas en la comarca petrolera.

Participación de unidades de toda la provincia

El operativo contó con la participación de diferentes divisiones especializadas de la Policía de Neuquén. Además de la División Antinarcóticos de la Comarca, intervinieron efectivos del Departamento Antinarcóticos de Neuquén capital y de las divisiones Antinarcóticos del Pehuén (Zapala), Alto Neuquén (Chos Malal), Lagos del Sur (San Martín de los Andes) y Vaca Muerta (Añelo).

Desde la fuerza provincial destacaron el trabajo articulado entre las distintas unidades para concretar los allanamientos y avanzar en la investigación.

El resultado del operativo forma parte de una estrategia provincial destinada a combatir el narcomenudeo, reforzar la presencia policial y actuar sobre estructuras vinculadas a la venta de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan afectar las redes de comercialización ilegal y contribuir a la seguridad de los vecinos de las distintas localidades neuquinas.