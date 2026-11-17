La asistente letrada Nadia Pérez formuló cargos a un hombre por siete robos y hurtos cometidos entre mayo y noviembre de este año en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. Al finalizar la audiencia, pidió que permanezca detenido durante un mes con prisión preventiva, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo rechazó el planteo y dispuso su libertad con medidas de coerción durante cuatro meses.

Se trata de R. J. C. A., quien el 14 de noviembre fue detenido por la Policía tras intentar cometer un robo en una casa y agredir a dos personas que lo descubrieron. Tras la intervención policial se verificó que tenía varias investigaciones en curso y que estaba declarado en rebeldía, por lo que durante una audiencia realizada el sábado, la asistente letrada le formuló cargos por la totalidad de los hechos y pidió la prisión preventiva.

Los hechos fueron atribuidos en seis legajos y comprenden robos y hurtos, algunos en grado de tentativa. Para sostener la imputación, Pérez presentó testimonios de víctimas y policías, registros de cámaras de seguridad, fotografías, actas de procedimiento y elementos recuperados.

Los siete robos y hurtos

5 de mayo: intentó ingresar a una vivienda luego de escalar un paredón de casi dos metros. Fue advertido por el propietario y escapó antes de concretar la sustracción. La fiscalía calificó el hecho como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.



25 de mayo: sustrajo un teléfono celular de un comercio.



25 de mayo: ingresó al patio de una vivienda y se llevó zapatillas, una mochila y otros objetos.



25 de mayo: intentó sustraer equipos electrónicos, cámaras, drones y otros elementos de una vivienda. Fue demorado por la Policía a pocos metros, con los bienes.



1 de noviembre: sustrajo una bicicleta que estaba atada a un árbol en la vía pública. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.



12 de noviembre: ingresó al patio de una vivienda y se llevó una bicicleta, que luego fue recuperada por la Policía.



14 de noviembre: ingresó dos veces a una vivienda con intenciones de sustraer cuadros de bicicleta. En el segundo episodio, cuando el propietario y otra persona lo persiguieron, los golpeó con un fierro y un cabezazo para escapar. Por este hecho, la fiscalía le atribuyó robo con arma impropia en grado de tentativa.

Prisión preventiva

Al fundamentar el pedido de un mes de prisión preventiva, Pérez sostuvo que existía peligro de fuga porque el imputado había informado distintos domicilios y la policía no lo ubicó en ninguno. También señaló que no se presentó a las citaciones en otras investigaciones, que estaba declarado en rebeldía y que no se presenta a las audiencias.

La asistente letrada precisó que la cantidad de hechos en los que está investigado, su reiteración en el tiempo y la expectativa de pena (podría superar los 10 años de prisión) aumentan el riesgo de fuga. También planteó un posible riesgo para las víctimas, dada la violencia del último hecho: explicó que el imputado las conocía, sabía dónde vivían y que ambas habían manifestado temor

El juez rechazó el pedido y dispuso la libertad

Tras escuchar a las partes, el juez consideró que la falta de un domicilio fijo o los cambios de residencia no implican automáticamente que el acusado no tenga arraigo en un lugar, y valoró que el imputado se comprometiera a comparecer y que había cumplido anteriormente una suspensión de juicio a prueba.

En cuanto al riesgo para las víctimas, entendió que podía ser neutralizado mediante restricciones de acercamiento y contacto, sin necesidad de disponer la prisión preventiva.

Por eso, tuvo por formulados los cargos, fijó en tres meses el plazo de investigación, y rechazó el pedido de prisión preventiva de la asistente letrada. En su lugar, ordenó la libertad del imputado bajo las siguientes condiciones durante cuatro meses: presentarse los lunes, miércoles y viernes ante el Ministerio Público Fiscal para firmar una planilla; no acercarse a menos de 100 metros del domicilio de las dos víctimas del último episodio, y no mantener ningún tipo de contacto con ellas ni realizar actos de intimidación, perturbación o violencia.