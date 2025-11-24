La muerte de Juan José Mussi, histórico dirigente del peronismo y seis veces intendente de Berazategui, generó un fuerte impacto en el distrito y abrió la pregunta: ¿quién seguirá al frente del municipio hasta 2027, año en que terminaba su mandato?

Mussi, cercano a Néstor y Cristina Kirchner, estaba internado en el Hospital El Cruce – Néstor Kirchner, donde recibió atención médica especializada. Su entorno lo recordó como “un gran compañero que transformó la vida de su pueblo con su trabajo diario”.

Según la ley vigente del municipio, cuando un intendente muere, el cargo lo ocupa el primer concejal de la lista oficialista elegida junto al intendente. Por eso, el nuevo jefe comunal será Carlos “Turco” Balor, actual secretario de Obras Públicas y primer concejal electo en 2023.

Balor forma parte del círculo de confianza de Mussi y tiene experiencia en áreas clave como infraestructura y desarrollo urbano. Mussi lo eligió para encabezar la lista de concejales, mostrando su respaldo a un referente con perfil técnico y cercano al justicialismo local.

Además, dentro del peronismo de Berazategui ya suenan nombres de la familia Mussi como posibles candidatos en el futuro, especialmente Patricio Mussi y Mariel Mussi.

Con la partida de Juan José Mussi, Berazategui inicia una etapa de transición bajo el mando de Carlos Balor, mientras los vecinos y la política local recuerdan la larga trayectoria de un referente que marcó la vida del distrito por más de 30 años.