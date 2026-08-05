Las intensas lluvias que afectaron al Alto Valle volvieron a provocar complicaciones sobre la Ruta Nacional 22. Este miércoles por la tarde, un automovilista perdió el control de su vehículo debido a la importante acumulación de agua sobre el asfalto y terminó despistando hacia la banquina, a la altura del acceso a General Enrique Godoy. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El incidente ocurrió cerca de las 14:40 en el kilómetro 1138 de la Ruta 22, sobre la margen norte, después del cruce de las vías férreas y en las inmediaciones de la Ruta Provincial 65. Un llamado de alerta movilizó a efectivos de la Comisaría 5° de Villa Regina y al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, que acudieron rápidamente al lugar para asistir al conductor y ordenar la circulación.

Al arribar, los uniformados encontraron un Renault Fluence detenido sobre la banquina norte. Según las primeras averiguaciones, el automóvil era conducido por un vecino de Roca que viajaba en sentido Villa Regina-General Roca cuando, en medio de la lluvia y al atravesar un sector con abundante agua acumulada sobre la calzada, perdió el control del rodado.

Como consecuencia del despiste, el vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica y sufrió daños materiales. Sin embargo, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos que implica circular durante jornadas de lluvia, especialmente en tramos de la Ruta Nacional 22 donde el agua se acumula sobre el pavimento y reduce considerablemente la adherencia de los neumáticos.

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al conducir, disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones climáticas adversas. La prevención, remarcaron, continúa siendo la mejor herramienta para evitar nuevos siniestros en las rutas de la región.