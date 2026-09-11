Durante la madrugada de este jueves una banda de delincuentes destruyó un equipo eléctrico de media tensión valuado en $65.000.000, instalado por la distribuidora EDERSA para mejorar la calidad del servicio en la zona oeste de Roca. El ataque se produjo en la obra ubicada sobre calle Las Petunias y Ruta Provincial N.º 6, donde se había montado un Banco de Reguladores automáticos de tensión conectado al alimentador troncal de 13,2 kV.

El ingeniero Leonardo Mauritsh, jefe de Operaciones y Mantenimiento de la empresa, expresó: “El objetivo era mejorar la calidad del servicio, mantener niveles de tensión adecuados cuando la demanda aumenta. Estamos bastante amargados con lo que pasó, es una obra que venimos proyectando desde hace tiempo y que esperábamos inaugurar en estos días”.

Según testigos, los delincuentes llegaron en un vehículo con carretón, derribaron el equipo de más de 1.500 kilos y, al comprobar que no contenía cobre, lo incendiaron. Mauritsh remarcó que “los delincuentes pensaron que este equipo tenía cobre, pero en realidad están fabricados con aluminio. Ya hace varios años que la empresa tomó la decisión de instalar equipos de aluminio, tanto en transformadores como reguladores”.

La zona oeste de Roca quedó afectada por el ataque

La obra iba a beneficiar a más de 5.000 usuarios, entre fábricas, galpones de empaque, comercios y barrios de la zona oeste. “Estamos hablando de una obra más que importante, con la que íbamos a alcanzar a más del 15% de los usuarios de la ciudad. El proyecto apuntaba a incrementar los estándares de calidad de suministro, sobre todo en el verano, cuando los consumos se disparan por la actividad frutícola y la demanda residencial”, agregó el ingeniero.

La zona afectada incluye los barrios J.J. Gómez, Alta Barda, Chacra Monte, Colonia 17 de Octubre, La Martina y aledaños, además de sectores rurales como Bodega Humberto Canale, Paso Córdoba, Cuatro Galpones, Inta Viejo y Guerrico. El hecho generó profunda preocupación y recordó épocas de ataques reiterados contra instalaciones de la distribuidora.