Un hombre fue visto trasladando una moto a tiro por la vía pública y, cuando advirtió que la Policía se acercaba, decidió abandonarla y escapar. El vehículo no tenía patente colocada y presentaba signos de violencia en la zona del tanque de combustible y el sistema de arranque.

La situación fue detectada alrededor de las 17:10 por personal de la División Centro de Monitoreo Urbano, que observó el movimiento y dio aviso de inmediato a la Comisaría 44° de Valentina Sur. Con la información recibida, una comisión policial se dirigió hacia el lugar para identificar al sospechoso y verificar la situación.

Sin embargo, al notar la presencia de los efectivos, el hombre dejó la motocicleta tirada en la calle y comenzó a correr para evitar ser identificado. Los policías realizaron un procedimiento en el lugar y secuestraron preventivamente el rodado.

Se trata de una Motomel Sirius que no contaba con dominio colocado y que presentaba daños o signos de violencia en algunos de sus componentes. El vehículo fue trasladado a la Comisaría 44° para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Ahora se busca determinar el origen de la motocicleta y establecer si tenía algún pedido de secuestro o si había sido sustraída. La investigación continuará con las medidas necesarias para identificar al hombre que la trasladaba y esclarecer por qué decidió abandonarla al advertir la llegada de la Policía.