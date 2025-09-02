¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Septiembre
Horror bajo custodia

Centenario: acusado de matar a su bebé intentó quitarse la vida en su celda

El hombre de 32 años, detenido por la muerte violenta de su hijo de 39 días, quiso suicidarse tras ser acusado formalmente. Fue trasladado al hospital Castro Rendón y reforzarán su custodia.

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 19:22
El único acusado por el crimen del bebé, su hijo de apenas 39 días, en Centenario intentó suicidarse horas después de ser imputado.

El hecho ocurrió mientras permanecía detenido en un calabozo, bajo custodia policial.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes detectaron la situación y solicitaron asistencia médica. Inmediatamente, el hombre fue trasladado de forma preventiva al hospital Castro Rendón, donde se constató que se encuentra estable.

Detención por homicidio del bebé

El acusado, de 32 años, fue detenido el último sábado luego de que la Policía de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal (MPF) fueran alertados sobre la muerte del niño, que presentaba signos de violencia compatibles con golpes. El padre fue demorado, pero tras el resultado preliminar de la autopsia, la Justicia ordenó su detención preventiva.

Este lunes, el MPF formalizó la acusación y el juez dictó prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Refuerzan medidas de seguridad

Tras el intento de suicidio, las autoridades dispusieron reforzar la custodia del detenido para evitar nuevos incidentes.

Desde el MPF informaron que la causa continúa en etapa de investigación y que se aguarda la incorporación de nuevas pericias para avanzar en el proceso penal.

