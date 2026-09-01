La herida que la familia de Corina Mabel Mena creía que comenzaba a cerrar volvió a abrirse. Este martes, su madre, sus hijos y otros familiares viajaron desde Junín de los Andes hasta la Ciudad Judicial de Neuquén para asistir a una nueva audiencia en la causa por el femicidio de la mujer, asesinada el 7 de junio de 2025.

A casi un año y medio del crimen, la familia enfrenta nuevamente una instancia judicial luego de que la defensa de Jorge Octavio Linco, condenado a prisión perpetua por un jurado popular, presentara una apelación. La nueva citación obligó a los familiares de Mena a regresar a la Justicia y atravesar otra vez un proceso que, según expresaron, les impide comenzar el duelo.

Osvaldo Mena, hermano de Corina, habló con La Primera Mañana por AM550 desde la Ciudad Judicial, minutos después de llegar junto a su familia desde Junín de los Andes.

“Llegamos acá a Neuquén, a Capital, recién acabamos de llegar al juzgado. Vamos a ver qué determinan los jueces con este caso. Tuvimos que viajar para presenciar lo que se va a determinar hoy sobre el asesinato de mi hermana”, contó.

Corina Mabel Mena fue asesinada el 7 de junio de 2025 tras sufrir una herida mortal en tórax.

Según explicó, toda la familia decidió acompañar esta nueva instancia. “Hoy creo que hay cuatro jueces que van a determinar en qué queda todo esto y ojalá que sea algo favorable para nosotros como familia. Estamos acá mi madre, las dos hijas de mi hermana. Está toda la familia para presenciar este juicio, para que sea lo más transparente posible y poder irnos tranquilos de vuelta a nuestro pueblo”, relató.

El viaje comenzó durante la madrugada y el cansancio se suma a la carga emocional de volver a una sala judicial para hablar nuevamente del crimen de Corina.

“Necesitamos que se haga justicia y que sea una justicia transparente y verdadera, realmente sobre lo que ha pasado. Una vez más queremos estar en este momento y remover dolores que ya prácticamente pensamos que habían pasado, pero no fue así”, expresó Osvaldo.

El hombre contó que esta nueva instancia afecta especialmente a su madre, de 76 años. “Remover todo de vuelta es tristeza para mi madre, para mí como hermano, para sus hijas también. La tristeza del corazón o la angustia que tenemos como familia realmente nos hace mal”, señaló.

Para la familia, el objetivo es que el proceso termine definitivamente y poder comenzar el duelo. “Queremos que esto se termine lo antes posible para poder empezar el duelo realmente de mi hermana y que también descanse en paz”, sostuvo.

Osvaldo aseguró que llegan a la audiencia con expectativas de que la resolución sea favorable para la familia. “Dios quiera que sean gente humana como nosotros. Yo creo que lo van a entender y les pedimos que tengan consideración de todas las cosas y que podamos tener un fallo favorable para nosotros como familia”, manifestó.

“Venimos con mucha expectativa de que hoy mi hermana va a poder descansar en paz. Esa es la expectativa que tenemos como familia. Eso es lo que hemos hecho, viajar, y también darle tranquilidad a mi mamá”, agregó.

El dolor de la hija de Mabel: “Es como volver todo de cero”

Jennifer, hija de Corina, también habló desde la Ciudad Judicial y describió el impacto que tiene para la familia volver a atravesar el proceso judicial. “Esto que nos está volviendo a pasar y volverle a dar de vuelta a la cara es como volver todo de cero nuevamente”, expresó.

La joven explicó que la familia había comenzado a transitar una etapa de mayor tranquilidad cuando recibió una nueva citación. “Cuando pensamos que estaba medianamente todo tranquilo, nos volvieron a llamar y, bueno, nada, acá estamos nuevamente”, contó.

Según relató, la convocatoria llegó luego de que la defensa del condenado decidiera apelar el fallo. “Nuestra abogada nos dijo que llegó la citación y que nos teníamos que volver a presentar a una nueva audiencia porque el defensor pidió apelar”, sostuvo.

Jennifer remarcó que la situación resulta especialmente dolorosa para su abuela y para las hijas de Corina. “Mi abuela está mal. Volver a pasar todo este proceso nuevamente a ella le hace muy mal. A nosotras, las hijas, a mi hermanita, en sí a toda la familia”, afirmó.

Y volvió sobre la sensación de tener que atravesar nuevamente cada instancia del caso: “Es como dije desde un principio: ya con todas las pruebas, con todas las cosas, la Justicia actúa a su manera y a su tiempo. Y es como volver de cero nuevamente”.

Con dolor y enojo, Jennifer cuestionó el desgaste que implica para la familia esta nueva instancia. “La Justicia no se da cuenta de lo que pasó o no se quieren dar cuenta, no sé. Pero sí, ahora tenemos que volver todo nuevamente y verle la cara a este infeliz”, manifestó.

Un año después, la familia sigue esperando cerrar la causa

Corina Mabel Mena fue atacada por Jorge Octavio Linco en su vivienda de Junín de los Andes el 7 de junio de 2025. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió como consecuencia de una herida en el tórax.

En el marco del juicio por el femicidio, un jurado popular declaró culpable a Linco y recibió una condena a prisión perpetua. Ahora, la presentación realizada por su defensa abrió una nueva instancia judicial que volvió a poner a la familia frente al doloroso recuerdo del crimen.

Mientras esperan la decisión de los jueces, los familiares de Corina permanecen en Neuquén con una expectativa concreta: que la condena se mantenga y que, después de más de un año de atravesar el proceso, puedan finalmente regresar a Junín de los Andes con la posibilidad de comenzar a transitar el duelo por la pérdida de Mabel.