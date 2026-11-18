Un hombre de 46 años insultaba a los vecinos que pasaban por la zona céntrica de la ciudad de Neuquén este miércoles 18 de noviembre por la mañana. Ante la situación, la Policía intervino y, al identificarlo, descubrió que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles San Martín e Yrigoyen. Allí, los efectivos advirtieron que el hombre increpaba verbalmente a los transeúntes que circulaban por el sector.

Los policías intervinieron para identificarlo y consultaron sus datos personales en los sistemas policiales. Fue entonces cuando constataron que registraba un requerimiento judicial pendiente, solicitado en el marco de una investigación por robo en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Tras confirmar la vigencia de la orden judicial, los efectivos procedieron a demorarlo y lo trasladaron a la Comisaría Primera.

Finalmente, el hombre quedó alojado en esa dependencia policial y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, que deberán determinar los pasos a seguir en relación con el pedido de captura.