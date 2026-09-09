Laudelina Peña, tía de Loan, declaró en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño en Corrientes. Es la primera acusada de la causa principal en romper el pacto de silencio. El debate comenzó con su testimonial, donde hizo un repaso de las primeras horas de búsqueda, pidió perdón por mentir y atribuyó a su exabogado, José Fernández Codazzi, la versión del supuesto accidente.

Antes de iniciar su declaración, pidió que los otros acusados no estuvieran presentes en la sala. El Tribunal aprobó la solicitud. Los padres de Loan se quedaron. Luego, pidió disculpas y se desligó: "Como dije aquella vez cuando declaré, pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver". La mujer sostuvo que el letrado la llevó junto a una de sus hijas hasta la Fiscalía de Corrientes para que diera aquella declaración falsa.

La tía Laudelina pidió perdón por mentir en el juicio por la desaparición de Loan

"Todo lo que me mandó a decir fue dispuesto por él. Hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué", completó la imputada. Negó haber tenido relación con la hipótesis que ubicaba a Loan como víctima de un accidente. "Del tema del accidente no tuve nada que ver y del tema del botín tampoco", dijo. Por ese motivo, explicó, pidió ampliar su declaración ante los jueces.

Las primeras horas de búsqueda

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar, de la localidad correntina de 9 de Julio. Cuando acompañó a su papá a almorzar a la casa de la abuela Catalina, vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra "Messi", un pantalón largo negro y zapatillas verdes.

Laudelina recordó que aquel día fue temprano a la casa de su mamá. Durante la mañana empezaron a llegar los invitados. "Había dos mesas, una para los grandes y otra para los chicos. Comimos, empezamos a lavar y Benítez se fue al naranjal. En un momento Ramírez le dijo a Mónica de ir a buscar naranjas, ella me pregunta si quería ir y fuimos. Los chicos también vinieron y recuerdo que les até los cordones a Loan y a mi hijo", comentó.

"Llegué hasta la tranquera, no hasta el naranjal, porque me acordé de que la visita quedó en la casa, por lo que decidí volver con Camila, no les dije el porqué. Estaba hablando con Caillava que se estaba por ir para ver el partido de River cuando me suena el teléfono, era Benítez. No llegué a atender en la primera, en la segunda sí y me dice 'fíjate si llegó Loan, porque se fue solo'", recordó.

En medio del relato se largó a llorar y rememoró la primera vez que vio al comisario Walter Maciel: "Me dijo que no podíamos hacer una denuncia porque debían pasar algunas horas. Me pareció rara la forma porque estábamos buscando a Loan y él le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era y que era devoto de un santo, cosas que no tenían nada que ver".

También expuso cómo fue la alerta que recibió en la comisaría: "Había ido a declarar cuando sonó la radio y decían que lo encontraron, que estaba bien, asustado, y en una tapera. A las horas, Maciel volvió y nos dijo que no lo hallaron".

El hallazgo del botín y la aparición de Codazzi

El operativo continuó y, de acuerdo a su relato, siguió acompañando los rastrillajes hasta que en el monte se hallaron las pisadas. "Eran cuatro o cinco pisadas con zapatillas que se iban hundiendo y después se veían bien claro los pies descalzos", explicó y sumó: "A las horas volví con mi hija Macarena al lugar de las huellas y ya estaba el comisario. Recorrimos y mi hija sacó la zapatilla enterrada, se la dejó a Maciel y él dijo que iba a llamar a los peritos". Laudelina reconoció el calzado porque se lo había regalado a Loan.

A los días de la desaparición de Loan se hizo la reconstrucción y la cámara Gesell a los chicos, hasta que apareció por primera vez el abogado José Codazzi: "Me contó que estaba defendiendo a Benítez (que ya estaba detenido) y que quería hablar conmigo. Me llevó un papel que tenía algo escrito con un sello, pero no recuerdo qué decía".

"El 27 de junio volvió a aparecer Codazzi y expuso que había algo que nos comprometía sobre un accidente, por lo que teníamos que ir a declarar antes de que llegue la ministra Patricia Bullrich. Nos comentó que debíamos ir sí o sí, aunque nos iban a meter presas e íbamos a recibir cadena perpetua", detalló.

"El 28 a la noche regresó, nos explicó cómo debíamos declarar, inventar lo del accidente y nos grabó para practicar. Hasta hoy en día no entiendo el motivo. Primero íbamos a ir a Goya, pero como había periodistas Codazzi dijo que no. En una estación de servicio nos cambiamos al auto del senador Diego Pellegrini y fuimos hasta la ciudad, donde declaré", añadió.

En el juicio está previsto que este jueves 10 de septiembre declare el excomisario Walter Maciel ante el Tribunal Federal de Corrientes.