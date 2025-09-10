El Tribunal de Revisión del Poder Judicial de Neuquén resolvió por unanimidad confirmar la salida transitoria de 12 horas cada dos meses para el militante de ATE, Pedro Jofré Luján, condenado a 8 años de prisión por tentativa de homicidio. En un fallo que desestimó el pedido de la defensa, los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y Carolina García validaron la decisión de la jueza de ejecución Raquel Gass, quien había considerado la medida como ajustada a derecho.

La defensa de Jofré Luján había solicitado que se le autorizara a salir dos veces al mes, fundamentando la buena conducta del detenido, su culminación de estudios y su participación en talleres durante la prisión. Sin embargo, el Tribunal consideró que, a pesar de estos factores positivos, aún existe un riesgo criminológico medio, según el informe de la Dirección de Población Judicializada, lo que motivó la ratificación de la resolución de la jueza.

El militante de ATE fue condenado en 2022 por tres hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de disparar contra dos trabajadores de prensa y herir a una militante durante un conflicto sindical en San Martín de los Andes. Aunque mostró una actitud de buena conducta durante su encarcelamiento, su participación reciente en un tratamiento terapéutico y su perfil de riesgo mantuvieron la decisión de limitar su salida a una cada dos meses.

¿Cómo serán las salidas transitorias?

El fallo también estableció que Jofré Luján deberá ser acompañado por un tutor durante su salida, y que estará restringido a permanecer en su domicilio durante esas 12 horas, sin poder salir del mismo. Además, se le prohibió el contacto con las víctimas y sus familiares, así como el consumo de alcohol o estupefacientes durante el tiempo que dure la salida.

Desde la defensa de Jofré Luján anticiparon que impulsarán nuevas presentaciones con el objetivo de revisar la periodicidad de las salidas otorgadas, buscando ampliar el beneficio en futuras instancias.