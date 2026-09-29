Dos hombres se enfrentaron a tiros alrededor de las 17:20 de este lunes 28 de septiembre en las calles Jorge Luis Borges y Guatemala, en el barrio Vista Hermosa de Centenario. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante el enfrentamiento se efectuaron alrededor de siete disparos.

El episodio ocurrió en plena tarde y provocó temor entre los vecinos que estaban en las inmediaciones. Algunas personas que se encontraban frente a sus viviendas ingresaron rápidamente a sus casas para resguardarse.

La intervención policial permitió confirmar que no hubo personas heridas, ni entre los protagonistas del enfrentamiento ni entre los vecinos que se encontraban en el sector.

La Policía encontró tres vainas servidas

A los pocos minutos de los disparos llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 52 de Centenario, que realizaron las primeras tareas de preservación y relevamiento.

Posteriormente fue convocado personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que recorrió el sector y encontró tres vainas servidas.

Los investigadores sospechan que podrían haber quedado más elementos vinculados con el tiroteo. Según la información relevada, otro sujeto habría pasado corriendo por el lugar y levantado algunas vainas antes de escapar.

Por el momento, no se informó que los dos hombres que protagonizaron el enfrentamiento hayan sido identificados o demorados.

El tiroteo ocurrió cerca de una escuela

Uno de los datos que aumenta la preocupación por el episodio es la ubicación donde ocurrió. El enfrentamiento se produjo en Jorge Luis Borges y Guatemala, en el barrio Vista Hermosa, a aproximadamente una cuadra de la Escuela Primaria 59.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando todavía había circulación de vecinos en el sector. De acuerdo con los testimonios recogidos tras el episodio, quienes estaban en los frentes de sus viviendas se refugiaron al escuchar las detonaciones.

La Policía no reportó personas lesionadas, aunque la investigación deberá determinar quiénes fueron los protagonistas y cuál fue el motivo del enfrentamiento.

El episodio se suma a otros hechos recientes en Centenario

El nuevo tiroteo ocurre después de otros episodios registrados durante las últimas semanas en distintos sectores de Centenario.

El 20 de septiembre, una intervención policial por una riña en el barrio Vista Hermosa terminó con piedrazos contra los efectivos y 30 disparos disuasivos realizados por la Policía. Además, un patrullero de la Comisaría 52 sufrió daños.

Días después, el 24 de septiembre, se registraron dos nuevas balaceras durante la madrugada en el sector de las Peatonales. La Policía constató daños provocados por disparos en un Chevrolet Corsa.

La sucesión de episodios también tiene antecedentes en Vista Hermosa. En agosto, un joven de 21 años fue baleado en la cabeza en inmediaciones de calle Cuba y posteriormente murió en el Hospital Castro Rendón.

Estos antecedentes permiten dimensionar que el episodio de este lunes no constituye un hecho aislado dentro de la sucesión reciente de intervenciones policiales por armas de fuego en Centenario, aunque no existe información que permita afirmar que todos los hechos estén relacionados entre sí.