La topadora volvió a Cipolletti: demolieron otro aguantadero en Esmeralda y Reconquista

Un nuevo operativo para derribar un presunto aguantadero se llevó adelante este viernes en Cipolletti. Las tareas se concentraron en un inmueble ubicado en la intersección de Esmeralda y Reconquista, señalado por vecinos y organismos de seguridad como un punto conflictivo vinculado a situaciones delictivas.

La demolición forma parte de la política impulsada por el Municipio para intervenir propiedades abandonadas o deterioradas que, según se informó oficialmente, eran utilizadas como refugio para actividades ilegales y generaban preocupación en distintos barrios.

Ya son más de 30 las demoliciones

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que, desde el inicio de la actual gestión, ya se concretaron más de 30 demoliciones de inmuebles considerados aguantaderos en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo de estas intervenciones es eliminar estructuras abandonadas que representan riesgos para la seguridad y recuperar esos espacios para futuros proyectos comunitarios o urbanos.

Los operativos son coordinados entre distintas áreas municipales, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Justicia, organismos que intervienen en la identificación de los inmuebles y en la planificación de cada procedimiento. La estrategia apunta a reducir focos conflictivos y avanzar en la recuperación de sectores que habían sido denunciados reiteradamente por vecinos de distintos barrios.

El Municipio informó que durante la actual gestión ya fueron derribados más de 30 inmuebles considerados aguantaderos.

Cómo realizar denuncias

Desde el municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar de manera anónima la existencia de posibles aguantaderos a través de la Fiscalía, la Central de Emergencias Municipal (109), la Central de Atención al Ciudadano (147) o directamente en dependencias municipales.

En los casos relacionados con la comercialización de drogas, las denuncias también pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800-333-4124 o mediante los canales habilitados por el Ministerio de Seguridad de Río Negro.