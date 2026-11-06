El aumento de casos de sífilis encendió una señal de alerta en Río Negro y llevó al Ministerio de Salud a poner en marcha una nueva campaña de prevención dirigida especialmente a adolescentes. La iniciativa se desarrollará en escuelas de toda la provincia y buscará reforzar el acceso a información sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), diagnóstico temprano y métodos de cuidado.

La decisión surge en un contexto de crecimiento sostenido de los contagios, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias y que también se observa en otras provincias del país.

Adolescentes, el principal foco de la campaña

Desde Salud señalaron que uno de los principales desafíos detectados durante las actividades de prevención es la falta de información entre los jóvenes. El coordinador de Enfermedades Transmisibles, Darío Di Prátula, explicó que los equipos sanitarios observan un bajo nivel de conocimiento sobre las ITS y una disminución en el uso de métodos de barrera, como los preservativos.

Por ese motivo, la Provincia definió que la campaña estará focalizada en establecimientos educativos. La estrategia buscará llegar directamente a los adolescentes mediante actividades informativas y espacios de intercambio dentro de las aulas. Desde el área sanitaria recordaron que la sífilis puede curarse mediante tratamiento antibiótico y que existen herramientas eficaces para prevenir su transmisión.

Sin embargo, advirtieron que los contagios continúan en aumento debido, entre otros factores, a la baja utilización de métodos de protección y a la falta de percepción de riesgo. Además, remarcaron que una persona puede volver a contraer la infección aun después de haber recibido tratamiento, por lo que la prevención sigue siendo fundamental.

Más información y acceso al diagnóstico

La campaña también buscará promover el testeo y el diagnóstico temprano, considerado clave para interrumpir las cadenas de transmisión y evitar complicaciones posteriores. Desde Salud insistieron en la importancia de consultar ante cualquier duda, acceder a controles médicos y derribar prejuicios vinculados a las infecciones de transmisión sexual.

Mientras los casos de VIH se mantienen estables en la provincia, la evolución de la sífilis se convirtió en una de las principales preocupaciones epidemiológicas para los equipos sanitarios rionegrinos.