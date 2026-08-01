Dos personas murieron este viernes tras un violento choque entre un camión de gran porte y un automóvil en la autopista Rosario-Santa Fe. La colisión ocurrió en el kilómetro 64,5, a la altura de la localidad de Monje, sobre la mano que conduce hacia Rosario.

El camión habría cruzado de carril y golpeado de frente al vehículo menor. El impacto provocó que ambos rodados terminaran fuera de la calzada y dejó una escena de extrema gravedad.

Las dos víctimas fatales viajaban en el automóvil. Una tercera persona quedó atrapada entre los hierros del vehículo y necesitó un operativo de rescate antes de ser trasladada por personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES).

El operativo obligó a cortar la autopista hacia Rosario

Bomberos Voluntarios de Barrancas intervinieron para liberar a la persona atrapada y asistir en el lugar. También trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, que preservaron la zona para permitir el desarrollo de las pericias.

La gravedad del choque obligó a establecer un corte total de la mano hacia Rosario. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó un desvío desde el kilómetro 79, a la altura de Barrancas, hacia la Ruta Nacional 11.

El siniestro se produjo en medio de condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de Santa Fe. Defensa Civil había advertido sobre lluvias intensas y una situación de alerta que alcanzaba especialmente a los departamentos de la zona.

Mientras avanzaba el trabajo de los investigadores, la circulación hacia Rosario permaneció restringida. La zona quedó bajo intervención de los equipos de emergencia y seguridad hasta completar el rescate, las pericias y el retiro de los vehículos.