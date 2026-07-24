Después de una noche marcada por la falta de agua en buena parte de Centenario, el servicio comenzó a normalizarse durante la madrugada de este viernes, una vez que personal municipal logró reparar el caño que había sido roto por una empresa de ingeniería mientras realizaba una obra.

La avería obligó a interrumpir el abastecimiento en amplios sectores de la ciudad para poder trabajar sobre la red. La reparación demandó varias horas y recién cuando finalizó la intervención el agua empezó a regresar de manera paulatina a los barrios afectados.

El agua vuelve de a poco a los hogares

El incidente ocurrió pasadas las 17:30 del jueves sobre la calle Cuba al 750, a metros de Santa Fe. Durante tareas de obra, una empresa dañó una cañería de 160 milímetros, lo que provocó un importante anegamiento y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Para reparar la rotura fue necesario cortar el suministro desde la Planta de Villa Obrera y el Acueducto Mari Menuco. La medida dejó sin agua a los barrios de la segunda meseta, Sarmiento, Sayhueque, Vista Hermosa, Casco Viejo, Villa Obrera, el sector de chacras y otros puntos de la ciudad.

Los trabajos se extendieron hasta la medianoche y, ya durante la madrugada de este viernes 24, comenzó la recuperación gradual del servicio a medida que la red volvió a tomar presión.

La empresa vuelve a quedar bajo la lupa

Mientras los vecinos esperaban que regresara el agua, otro dato comenzó a generar interrogantes. Según trascendió, la empresa que provocó la rotura del caño sería la misma que días atrás dañó un cable durante trabajos en la Estación Transformadora del EPEN.

Si se confirma esa información, sería el segundo incidente de magnitud que protagoniza la firma en pocos días, esta vez con consecuencias directas sobre un servicio esencial para miles de vecinos.

Aún no informaron si habrá sanciones

Hasta el momento, el municipio no confirmó si aplicará multas o algún otro tipo de sanción por los daños ocasionados.

Mientras tanto, el servicio continúa normalizándose en los sectores afectados, aunque el restablecimiento total depende de que la red recupere completamente la presión en cada barrio.