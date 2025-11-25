Reducir la cantidad de siniestros viales y resguardar el respeto por las normas de tránsito. Esas dos premisas, impulsadas por las políticas de la Municipalidad de Neuquén, llevaron al Juzgado de Faltas a la sentencia que determinó la multa para el joven que atropelló a uno de los inspectores durante un control de tránsito el 13 de noviembre pasado.

La jueza Romina Doglioli, a cargo del Juzgado de Faltas, destacó que se aplicó el máximo en la escala contravencional "atento a la gravedad del caso y porque estuvo en juego la seguridad pública". Es que el raid incluyó la huida a toda velocidad hacia Cipolletti, donde cometió varias infracciones de tránsito pero además puso en riesgo al resto de las personas que circulaban en ese momento, y que terminó con el impacto del Volkswagen Cross Fox contra un poste de luz. La prueba de alcoholemia develó la razón de la huida, 1,89 gramos por litro de alcohol en sangre.

El joven de 25 años, con domicilio en la ciudad de la vecina provincia, deberá realizar un curso de educación vial y estará inhabilitado por dos años para sacar cualquier licencia de conducir.

La lista que acrecentó el monto de la multa

Consideraron la agresión a funcionario público al chocar al inspector, además del daño a bienes públicos, por el impacto al poste de luz. También cruce de semáforo en rojo, impedimento del poder de policía, alcoholemia positiva, darse a la fuga, maniobras indebidas y desobediencia. A esto se sumó la falta de documentación del vehículo y falta de licencia para conducir. Teniendo acreditado el riesgo de las cosas y las personas, el joven tendrá que pagar $22 millones de multa. Un monto de consideración, ya que la situación pudo haber terminado en tragedia, “Le pasó por arriba a la moto, él pudo arrojarse por el costado. Tiene unos golpes”, explicó en ese momento Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio local.