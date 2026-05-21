Un hombre resultó herido tras ser atacado por tres perros en un sector del Barrio del Alto, en la ciudad de Centenario. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Claudia Falcone y San Pedro, cuando la víctima caminaba por la zona y fue sorprendida por los animales, que se encontraban sueltos.

Según relató el propio damnificado, intentó defenderse como pudo de las mordidas, aunque igualmente sufrió heridas en brazos y piernas producto del ataque. La situación generó preocupación entre los vecinos, ya que aseguran que no sería la primera vez que ocurre un episodio similar en ese sector del barrio.

Vecinos denuncian que los perros suelen estar sueltos en el sector desde hace tiempo.

Sin embargo, lo que más indignación causó fue la reacción del presunto dueño de los perros. De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se habría burlado de lo sucedido en lugar de asistirlo tras el ataque.

“Si agarran a una criatura la pueden matar”, expresó el vecino herido, quien además pidió la intervención urgente de las autoridades municipales para evitar una tragedia mayor.

Los habitantes de la zona aseguran que los animales suelen permanecer sueltos y temen que nuevos ataques puedan repetirse, especialmente contra niños o personas mayores que circulan por el lugar. Mientras tanto, solicitan controles y medidas concretas para garantizar la seguridad en el barrio.