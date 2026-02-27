¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 27 de Febrero, Neuquén, Argentina
Investigación por robo

Vista Alegre: Buscaban a un sospechoso por robo y hallaron marihuana en los allanamientos

La Oficina de Investigaciones Periferia II de la Comisaría 52° realizó dos allanamientos en Ruca Luhé por un robo denunciado en febrero: hubo un demorado y secuestro de plantas de Cannabis Sativa.

Por Nicolás Alvarez

Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 17:44
En el marco de una investigación judicial por un robo ocurrido en el barrio Vista Hermosa, efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Comisaría 52°, llevaron adelante dos allanamientos en el barrio Ruca Luhé de la localidad de Vista Alegre.

Los procedimientos contaron con la colaboración de personal de las comisarías 5° y 49°, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Durante los allanamientos, se identificó a todas las personas presentes en los domicilios y se procedió a la demora de un hombre señalado como presunto autor del hecho investigado.

En el desarrollo de las diligencias, el personal policial constató la presencia de sustancias estupefacientes en uno de los inmuebles.

Como resultado, se realizó el secuestro de varias plantas de Cannabis Sativa y se dio intervención a las autoridades competentes en materia de estupefacientes, conforme a la normativa vigente.

Origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 52° durante el mes de febrero del corriente año, vinculada a un hecho de robo registrado en el barrio Vista Hermosa.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

